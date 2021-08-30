Подмосковье признали лидером России по экспорту сыра в 2021 году

Московскую область признали лидером России по экспорту сыра по итогам первых шести месяцев 2021 года.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

Экспорт подмосковных сыров увеличился на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $29,5 млн.

В натуральном выражении это составило 9,7 тыс. тонн, что выше результатов 2020 года на 19,7%. В целом доля экспорта подмосковных сыров от общероссийского экспорта составляет 51,4%.

Ранее НСН сообщала, что экспорт кондитерских изделий из Москвы вырос на 45% за первые пять месяцев 2021 года — до $86,15 млн.