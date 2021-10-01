Аналитик Оленченко назвал агрессивным заявление чешского дипломата о покупке газа у России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки о том, что Европа должна занять жёсткую позицию в вопросах покупки газа у России.
Аналитик Оленченко назвал агрессивным заявление чешского дипломата о покупке газа у России
  • Reuters

«Это агрессивное заявление. Мне кажется, что оно носит эмоциональный характер, любое утверждение требует аргументации. В данном случае она отсутствует, а речь идёт о том, чтобы сконцентрировать своё неудовольствие именно на России», — пояснил Оленченко.

Эксперт выразил сожаление, что «чехи становятся рупором антироссийской пропаганды».

«Безусловно, она вытекает не из природы российско-чешских отношений, не из чешских национальных интересов. Вполне очевидно просматривается, что эти идеи, которые генерирует чешская сторона, пришли извне, и почти никаких сомнений нет, что они пришли из-за океана. Здесь тревожно то, что Чехия становится американским инструментом в Евросоюзе», — заключил специалист.

Ранее Бартушка призвал Европу перестать «церемониться» с Россией из-за газа.

Дипломат отметил, что для россиян Европейский союз — «крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик», и «если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся».

По его словам, Евросоюз участвует в «газовой войне», и его задача — «проявлять больше жёсткости» и заставлять поставщиков играть по правилам ЕС, а не по их собственным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить