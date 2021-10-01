Аналитик Оленченко назвал агрессивным заявление чешского дипломата о покупке газа у России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки о том, что Европа должна занять жёсткую позицию в вопросах покупки газа у России.

«Это агрессивное заявление. Мне кажется, что оно носит эмоциональный характер, любое утверждение требует аргументации. В данном случае она отсутствует, а речь идёт о том, чтобы сконцентрировать своё неудовольствие именно на России», — пояснил Оленченко.

Эксперт выразил сожаление, что «чехи становятся рупором антироссийской пропаганды».

«Безусловно, она вытекает не из природы российско-чешских отношений, не из чешских национальных интересов. Вполне очевидно просматривается, что эти идеи, которые генерирует чешская сторона, пришли извне, и почти никаких сомнений нет, что они пришли из-за океана. Здесь тревожно то, что Чехия становится американским инструментом в Евросоюзе», — заключил специалист.

Ранее Бартушка призвал Европу перестать «церемониться» с Россией из-за газа.

Дипломат отметил, что для россиян Европейский союз — «крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик», и «если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся».

По его словам, Евросоюз участвует в «газовой войне», и его задача — «проявлять больше жёсткости» и заставлять поставщиков играть по правилам ЕС, а не по их собственным.