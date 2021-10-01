Чешский дипломат Бартушка призвал Европу перестать «церемониться» с Россией из-за газа

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Европа должна занять жёсткую позицию в вопросах покупки газа у России, заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
Чешский дипломат Бартушка призвал Европу перестать «церемониться» с Россией из-за газа
  • AP

«Наша ошибка в том, что до сих пор мы слишком церемонились с русскими, норвежцами, алжирцами. Мы должны занять жёсткую позицию потребителей», — сказал он в интервью iROZHLAS.

Дипломат отметил, что для россиян Европейский союз — «крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик» и «если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся».

По его словам, Евросоюз участвует в «газовой войне» и его задача — «проявлять больше жёсткости» и заставлять поставщиков играть по правилам ЕС, а не по их собственным.

Ранее цена на газ в Европе в ходе торгов достигла $1199 за тысячу кубометров, побив исторический рекорд.

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