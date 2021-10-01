Цена на газ в Европе достигла $1199 за тысячу кубометров
- Reuters
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Отмечается, что стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. м, или €100 за 1 МВт·ч.
30 сентября стоимость ноябрьского фьючерса в Европе в ходе торгов составила $1187 за 1 тыс. куб. м.
Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.