Цена на газ в Европе достигла $1199 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов достигла $1199 за тысячу кубометров, побив исторический рекорд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE.

Отмечается, что стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. м, или €100 за 1 МВт·ч.

30 сентября стоимость ноябрьского фьючерса в Европе в ходе торгов составила $1187 за 1 тыс. куб. м.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.