В Фонде энергетического развития высказались о динамике спроса на нефть

Короткая ссылка
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о динамике спроса на нефть.
В Фонде энергетического развития высказались о динамике спроса на нефть
  • Reuters

«Большинство стран мира заявили о декарбонизации. Спрос на нефть упадёт, это очевидно, но вопрос когда», — отметил он в беседе с Общественной службой новостей.

По всей видимости, считает Пикин, пик спроса на нефть может быть пройден в ближайшие десять лет.

«Развитые страны его, скорее всего, уже прошли, поэтому весь прирост будет за счёт Юго-Восточной Азии и Африки», — прогнозирует он.

Со своей стороны, экономист, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что больше волнует вопрос, что будет со спросом на нефть через десять лет.

«На мой взгляд, с учётом проблем возобновляемой энергетики как раз сейчас спрос на нефть может вырасти», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Минфине поделились опасениями о снижении спроса на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить