В Фонде энергетического развития высказались о динамике спроса на нефть

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о динамике спроса на нефть.

«Большинство стран мира заявили о декарбонизации. Спрос на нефть упадёт, это очевидно, но вопрос когда», — отметил он в беседе с Общественной службой новостей.

По всей видимости, считает Пикин, пик спроса на нефть может быть пройден в ближайшие десять лет.

«Развитые страны его, скорее всего, уже прошли, поэтому весь прирост будет за счёт Юго-Восточной Азии и Африки», — прогнозирует он.

Со своей стороны, экономист, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что больше волнует вопрос, что будет со спросом на нефть через десять лет.

«На мой взгляд, с учётом проблем возобновляемой энергетики как раз сейчас спрос на нефть может вырасти», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Минфине поделились опасениями о снижении спроса на нефть.