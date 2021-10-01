Аналитик Пасечник назвал причины рекордной цены на газ в Европе

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена на газ в Европе в ходе торгов достигла $1199 за тысячу кубометров, побив исторический рекорд.

«Зима подходит, торжествуют поставщики газа, производители газа. Соответственно, для потребителя тяжёлый период настал. Это конъюнктурный всплеск, связанный с низким запасом в европейских подземных хранилищах голубого топлива, и, естественно, никто не хочет замерзать. Второй причиной может быть то, что не хватает попросту объёмов сжиженного природного газа, который прежде в Европе был в больших количествах, а сейчас он отвлекается на другие рынки, преимущественно на азиатско-тихоокеанский пул стран», — пояснил Пасечник.

Он также добавил, что американский СПГ идёт в Южную Америку, помимо Азии, и на внутренние нужды.

«В итоге складывается определённый дефицит, и в Европе газ на споте дорожает в то время, как работают ещё и долгосрочные контракты. Если возьмём «Газпром», то здесь более логичная конъюнктура и, допустим, те же самые венгры, которые заключили свежий долгосрочный контракт с «Газпромом», вот сегодня по «Турецкому потоку» начали получать до 80% объёма по ценам, привязанным в большей степени к нефтяной корзине и, естественно, они застрахованы от таких конъюнктурных шоков на европейских биржах», — собеседник RT.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов достигла $1199 за тысячу кубометров, побив исторический рекорд.