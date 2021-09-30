Путин рассказал о планах по производству СПГ

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Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в онлайн-формате, рассказал о планах по производству СПГ.
Путин рассказал о планах по производству СПГ
  • РИА Новости

«Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство — я эту цифру назову, уверен, что она будет достигнута — 140 млн тонн в год», — цитирует ТАСС Путина.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, рассказал о запасах газа в России.

Он заявлял, что «запасы газа в России, запасы газа «Газпрома» являются самыми крупными в мире».

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