Путин рассказал о планах по производству СПГ

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в онлайн-формате, рассказал о планах по производству СПГ.

«Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство — я эту цифру назову, уверен, что она будет достигнута — 140 млн тонн в год», — цитирует ТАСС Путина.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, рассказал о запасах газа в России.

Он заявлял, что «запасы газа в России, запасы газа «Газпрома» являются самыми крупными в мире».