Цена на газ в Европе впервые превысила $1100 за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе в ходе торгов вновь побила исторический рекорд и превысила $1100 за 1 тыс. куб. м, следует из данных биржи ICE.
Цена на газ в Европе впервые превысила $1100 за тысячу кубометров
  • © РИА Новости / Дмитрий Лельчук

Как передаёт ТАСС, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1101,6 за 1 тыс. куб. м, или €91,845 за МВт ч. Таким образом, общий рост с начала дня составляет около 5%.

28 сентября биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за 1 тыс. куб. м. С начала осени топливо в регионе подорожало более чем в полтора раза.

Как отмечают эксперты, в преддверии отопительного сезона европейские страны столкнулись с острой нехваткой газа в своих хранилищах. При этом закупки новых объёмов осложнены, поскольку крупным поставщикам выгоднее продавать своё энергосырьё в Азию. По мнению опрошенных RT специалистов, стабилизировать ситуацию мог бы запуск «Северного потока — 2». 

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