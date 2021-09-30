Цена на газ в Европе впервые превысила $1100 за тысячу кубометров
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Как передаёт ТАСС, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1101,6 за 1 тыс. куб. м, или €91,845 за МВт ч. Таким образом, общий рост с начала дня составляет около 5%.
28 сентября биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за 1 тыс. куб. м. С начала осени топливо в регионе подорожало более чем в полтора раза.
Как отмечают эксперты, в преддверии отопительного сезона европейские страны столкнулись с острой нехваткой газа в своих хранилищах. При этом закупки новых объёмов осложнены, поскольку крупным поставщикам выгоднее продавать своё энергосырьё в Азию. По мнению опрошенных RT специалистов, стабилизировать ситуацию мог бы запуск «Северного потока — 2».