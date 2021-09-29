Объём промышленного производства в Москве вырос на 24,3% с начала года

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Объём промышленного производства в Москве вырос на 24,3% с начала 2021 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Объём промышленного производства в Москве вырос на 24,3% с начала года
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«За восемь месяцев текущего года объёмы промышленного производства в Москве увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24,3%, в целом по стране этот показатель вырос на 4,5%. Такая динамика обусловлена преимущественно ростом обрабатывающей промышленности столицы — отрасль увеличилась на 25,1%», — сказал Ефимов.

По его словам, столичные предприятия демонстрируют уверенный рост с начала года во многих отраслях. В частности, востребованы продукты питания, бытовая химия, одежда и лекарства, телекоммуникационная продукция.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 14,7% за январь — июль 2021 года.

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