Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров

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Спотовая цена газа в Европе с открытием торгов в среду, 29 сентября, снова превысила $1000 за 1 тыс. куб. м.
Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров
  • AP

Как пишет Интерфакс, об этом свидетельствуют данные биржи.

28 сентября цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысили отметку $1000 за 1 тыс. куб. м.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с ценами на газ. Он выразил мнение, что цены в Европе продолжат расти, несмотря на то что они уже превысили отметку $1000 за 1 тыс. куб. м.

Как считает эксперт, на рост повлияло подорожание газа в Азиатском регионе. Между Азией и Европой в настоящее время идёт конкуренция за сжиженный газ.

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