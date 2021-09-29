Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе с открытием торгов в среду, 29 сентября, снова превысила $1000 за 1 тыс. куб. м.

Как пишет Интерфакс, об этом свидетельствуют данные биржи.

28 сентября цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысили отметку $1000 за 1 тыс. куб. м.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с ценами на газ. Он выразил мнение, что цены в Европе продолжат расти, несмотря на то что они уже превысили отметку $1000 за 1 тыс. куб. м.

Как считает эксперт, на рост повлияло подорожание газа в Азиатском регионе. Между Азией и Европой в настоящее время идёт конкуренция за сжиженный газ.