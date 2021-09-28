Аналитик Пикин высказался о перспективах цен на газ

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с ценами на газ.
Аналитик Пикин высказался о перспективах цен на газ
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В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что цены в Европе продолжат расти, несмотря на то что они уже превысили отметку $1000 за 1 тыс. кубометров.

Как считает эксперт, на рост повлияло подорожание газа в Азиатском регионе. Между Азией и Европой в настоящее время идёт конкуренция за сжиженный газ.

«Кто из них предложит более высокую цену — туда газ и пойдёт. Фьючерсы на газ в ноябре в Азии выросли выше $1040, Европа ответила уровнем фьючерсов на октябрь — $1030. Идёт ценовая конкуренция», — уточнил Пикин.

Он не исключил, что уровень цены для газа будет около $1200, но в моменте стоимость фьючерсов может достичь $1500—2000 и больше.

«Всё возможно, как факторы сложатся. Первый важный фактор — зима, какая температура будет в Азии и Европе», — сказал эксперт.

Вторым фактором он назвал «Северный поток — 2».

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

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