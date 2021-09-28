«Яндекс» переименовал банк «Акрополь» в «Яндекс Банк»

Компания «Яндекс» изменила название банка «Акрополь», который был приобретён ей в июле 2021 года, в «Яндекс Банк».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», «права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнёрам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания».

«Яндекс» заплатил за покупку банка в июле 2021 года около 1,1 млрд рублей.

В сентябре 2020 года сообщалось, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка» за $5,48 млрд. В октябре того же года стало известно, что стороны прекратили переговоры о покупке.