«Яндекс» переименовал банк «Акрополь» в «Яндекс Банк»

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Компания «Яндекс» изменила название банка «Акрополь», который был приобретён ей в июле 2021 года, в «Яндекс Банк».
«Яндекс» переименовал банк «Акрополь» в «Яндекс Банк»
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», «права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнёрам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания».

«Яндекс» заплатил за покупку банка в июле 2021 года около 1,1 млрд рублей.

В сентябре 2020 года сообщалось, что «Яндекс» договорился с TCS Group о покупке «Тинькофф Банка» за $5,48 млрд. В октябре того же года стало известно, что стороны прекратили переговоры о покупке.

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