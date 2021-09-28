В Ленобласти рассказали о планах по сотрудничеству с Турцией
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
В переговорах принимали участие представители компаний, изготавливающих оборудование, инструменты и органические удобрения. В частности, областное предприятие по добыче сапропеля поставит в Турцию пробную партию, а также образцы для проведения самостоятельных лабораторных исследований.
Бизнесмены посетили несколько предприятий, где смогли оценить организацию производств и получить заказы и технические задания.
До конца года Центр поддержки экспорта Ленобласти намерен провести ещё три зарубежные бизнес-миссии.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.