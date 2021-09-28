Объём экспорта АПК Кузбасса превысил $195 млн в 2021 году

За восемь месяцев 2021 года из Кемеровской области экспортировано продукции агропромышленного комплекса (АПК) на сумму $195,6 млн в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на областную администрацию.

За аналогичный период 2020 года данный показатель составил лишь $167,6 млн.

Так, Кузбасс экспортировал почти 34 тыс. т шоколада на сумму $64 млн, 45 тыс. т мучных кондитерских изделий — на $70 млн, кондитерских изделий из сахара — более 8 тыс. т на $12 млн.

Пользуются спросом сельскохозяйственные культуры: семян рапса экспортировали на сумму $3,3 млн, овса — на $0,8 млн, сушёного гороха — на почти $1 млн.

Кроме того, с текущего года область начала экспортировать ячмень, гречиху и просо, семена льна.

Большая часть экспорта региона приходится на Казахстан, Киргизию, Латвию, Беларусь и другие страны, в том числе европейские.

Ранее директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников в беседе с сайтом «Новый Севастополь» сообщил, что предприятия виноградарства и виноделия Севастополя получили из бюджета субсидии более чем на 240 млн рублей в 2021 году.