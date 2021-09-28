Предприниматели из Москвы представят свою продукцию на Всемирной выставке в Дубае

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Предприниматели из Москвы смогут представить свою продукцию на «Экспо-2020» в Дубае.
Предприниматели из Москвы представят свою продукцию на Всемирной выставке в Дубае
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

С 12 по 14 декабря Московский экспортный центр организует бизнес-миссию в ОАЭ. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, отобранные экспертной комиссией предприятия представят свои товары потенциальным деловым партнёрам в рамках выставки.

Подать заявку можно до 5 октября включительно.

«Бизнес-миссии проводятся для московских экспортёров с 2019 года. Только в этом году для них организуют около 40 таких мероприятий — в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдёт офлайн», — заявила Сергунина.

Проведение «Экспо-2020» было перенесено на 2021 год из-за пандемии. Выставка будет проходить с 1 октября до 31 марта 2022 года. Запланировано около 400 национальных и тематических павильонов.

Ранее НСН сообщала, что объём экспорта детских товаров в Москве превысил $34 млн в первом полугодии.

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