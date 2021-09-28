Аналитик Митрахович не исключил дальнейшего роста цены на газ в Европе

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Анастасия Румянцева
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысили отметку $1000 за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Митрахович не исключил дальнейшего роста цены на газ в Европе
  • Reuters

«Спрос на газ сейчас зависит не только от погодных факторов — с точки зрения «тепло-холодно», но и напрямую от того, какая погода с точки зрения производства энергии на возобновляемых источниках... Плюс постепенно приближается зима — значит, приближается отопительный период, увеличивается конкуренция между потребителями за то, чтобы гарантировать себе поставки», — пояснил аналитик.

Он отметил, что цена на газ «может скакать туда-сюда».

«Я не исключаю, что на панике подготовки к зиме цена может и дальше расти», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысили отметку $1000 за 1 тыс. куб. м.

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