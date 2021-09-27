ФАС рекомендовала «Газпрому» увеличить объём реализации газа на бирже
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«Рекомендации в адрес ПАО «Газпром» направлены 21 сентября 2021 года. Антимонопольная служба в процессе мониторинга текущей ситуации на биржевых торгах установила снижение объёмов реализации газа», — отмечается в сообщении на сайте ФАС.
В результате сокращения поставок газа в августе объём неудовлетворённого спроса составил 1,1 млрд кубометров.
Рекомендации ФАС нацелены на формирование справедливой цены на газ и достижение установленных правительством России показателей продажи газа на биржевых торгах, поясняет служба.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о полном выполнении «Газпромом» обязательств по поставкам газа в Европу.