ФАС рекомендовала «Газпрому» увеличить объём реализации газа на бирже

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила «Газпрому» рекомендацию увеличить объёмы реализации природного газа на биржевых торгах.
ФАС рекомендовала «Газпрому» увеличить объём реализации газа на бирже
  • ©пресс-центр "Газпром"

«Рекомендации в адрес ПАО «Газпром» направлены 21 сентября 2021 года. Антимонопольная служба в процессе мониторинга текущей ситуации на биржевых торгах установила снижение объёмов реализации газа», — отмечается в сообщении на сайте ФАС.

В результате сокращения поставок газа в августе объём неудовлетворённого спроса составил 1,1 млрд кубометров.

Рекомендации ФАС нацелены на формирование справедливой цены на газ и достижение установленных правительством России показателей продажи газа на биржевых торгах, поясняет служба.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о полном выполнении «Газпромом» обязательств по поставкам газа в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить