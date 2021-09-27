Рост закупок малого объёма на Портале поставщиков Москвы составил 8%
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Об этом сообщает НСН.
По словам Ефимова, такой рост связан с тем, что все этапы закупок — от котировочной сессии до подписания акта на Портале поставщиков — полностью переведены в электронный формат.
«Портал поставщиков сегодня работает по принципу одного окна: все инструменты, необходимые для участия в закупках с момента регистрации до исполнения контракта, находятся в удобной и понятной системе. На нём зарегистрировано более 235 поставщиков, и интерес к сервису ежегодно растёт», — сказал он.
Ранее сайт «Новый Севастополь» передавал, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».