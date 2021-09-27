Глава AmCham рассказал об отношении компаний из США к «Северному потоку – 2»

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Предприятия из США нейтрально относятся к проекту «Северного потока – 2» в отличие от правительства Соединённых Штатов, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

В интервью «Известиям» он подчеркнул, что проект уже фактически реализован.

«Инвестиции в него уже сделаны. И они были сделаны не американскими компаниями. Они к этому проекту относились нейтрально, но оппозиция была. Была она со стороны правительства США, и чисто геополитическая. Он в первую очередь интересен Германии и некоторым соседним странам», — пояснил Родзянко.

Вместе с этим он отметил заинтересованность американских инвесторов в российской энергетике. По словам главы Американской торговой палаты в России, больше половины планируемых в текущем году инвестиций компаний из США в российскую экономику направлены именно в энергетический сектор.

«Если смотреть исторически, то самый-самый крупный инвестор из всех американских компаний в России — это компания ExxonMobil», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом.

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