Глава AmCham рассказал об отношении компаний из США к «Северному потоку – 2»
В интервью «Известиям» он подчеркнул, что проект уже фактически реализован.
«Инвестиции в него уже сделаны. И они были сделаны не американскими компаниями. Они к этому проекту относились нейтрально, но оппозиция была. Была она со стороны правительства США, и чисто геополитическая. Он в первую очередь интересен Германии и некоторым соседним странам», — пояснил Родзянко.
Вместе с этим он отметил заинтересованность американских инвесторов в российской энергетике. По словам главы Американской торговой палаты в России, больше половины планируемых в текущем году инвестиций компаний из США в российскую экономику направлены именно в энергетический сектор.
«Если смотреть исторически, то самый-самый крупный инвестор из всех американских компаний в России — это компания ExxonMobil», — подчеркнул собеседник издания.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом.