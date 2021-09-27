Счётная палата отчиталась об устранении нарушений в бухгалтерских отчётах

Ведомства России устранили нарушения в бухгалтерских отчётах на 445,6 млрд рублей, следует из материалов Счётной палаты.

«Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) устранили нарушения в бухгалтерской отчетности на 445,6 млрд рублей. Исправления были внесены до завершения бюджетных проверок Счетной палаты», — говорится в сообщении СП.

Ведомство провело проверку отчётности 94 ГРБС, по итогам которых Счётная палата выявила лучшие практики распорядителей бюджетных средств по управлению госфинансами. Наилучшим образом исполнили бюджет по доходам ФТС и Федеральное казначейство.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин ранее рассказал, как экономика России может «повзрослеть». По мнению Кудрина, в стране необходимо сократить госсектор на период посткризисного развития.