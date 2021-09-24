США пообещали ЕС поддержку в энергетической трансформации

Соединённые Штаты поддержат страны Евросоюза, которые займутся трансформацией своих энергетических систем, заявила в ходе визита в Варшаву министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

Как передаёт Polskie Radio, глава американского Минэнерго назвала замедление климатических изменений большим вызовом по обе стороны Атлантики.

«США возвращаются за стол переговоров. Вместе с президентом Байденом мы ценим наше партнёрство с Центральной и Восточной Европой. Мы хотим укрепить отношения с союзниками в этом регионе», — сказала Гранхольм.

По её словам, Вашингтон уверен, что, работая сообща на международном уровне, удастся быстрее продвигаться к достижению целей в рамках борьбы с изменением климата.

Как отмечает радиостанция, во время своего визита в Польшу Гранхольм встретилась с премьер-министром страны Матеушем Моравецким, министром климата Михалом Куртыкой и уполномоченным правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским.

Ранее сообщалось, что Моравецкий обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель газопровод «Северный поток — 2».