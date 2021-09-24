В Удмуртии запускают проект по развитию сельского бизнеса

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В Удмуртии запускают новый проект «Быстрый старт», направленный на развитие бизнеса в сёлах.
В Удмуртии запускают проект по развитию сельского бизнеса
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Так, в районах региона создадут пространства для бизнеса, где предприниматели смогут предоставлять различные бытовые услуги и продавать товары местному населению.

«Это могут быть спортивные секции и детские игровые комнаты, пекарни и буфеты, услуги по пошиву одежды и ремонту обуви, парикмахерские и маникюрные студии и другие товары и услуги, востребованные на селе», — уточнила Динара Алпашаева, директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики».

Кроме того, в рамках проекта организаторы создадут новые рабочие места и вовлекут местных жителей в бизнес-сообщество региона.

Как ранее передавала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.

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