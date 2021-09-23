Мишустин заявил о начале движения России к углеродному налогу

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале движения России к введению углеродного налога.
Мишустин заявил о начале движения России к углеродному налогу
  • © AP

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее заявил, что Россия находится в начале новой карбоновой дискуссии с ЕС.

«По сути, Андрей Рэмович говорит о движении, первом шаге к карбоновому, углеродному налогу. Дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать зелёные инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он отметил, что откладывать этот вопрос нельзя, от него зависят конкурентные возможности.

Ранее Белоусов заявил о необходимости стимулирования российских компаний, чтобы они переходили на зелёные технологии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить