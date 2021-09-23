Мишустин заявил о начале движения России к углеродному налогу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале движения России к введению углеродного налога.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее заявил, что Россия находится в начале новой карбоновой дискуссии с ЕС.

«По сути, Андрей Рэмович говорит о движении, первом шаге к карбоновому, углеродному налогу. Дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать зелёные инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он отметил, что откладывать этот вопрос нельзя, от него зависят конкурентные возможности.

Ранее Белоусов заявил о необходимости стимулирования российских компаний, чтобы они переходили на зелёные технологии.