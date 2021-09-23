В Москве рассказали о работе Инвестпортала

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.

Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, на сайте доступны 30 онлайн-сервисов. Один из них — «Линия прямых обращений», позволяющая упростить взаимодействие предпринимателей и власти.

«Оперативная коммуникация позволяет большему количеству предпринимателей пользоваться имеющимися возможностями поддержки от города и вкладывать средства в развитие экономики столицы», — добавил заммэра.

Отмечается, что на сайте среди прочего можно получить консультацию о процедуре приобретения городской недвижимости с использованием цифровой подписи, а также рекомендацию по возврату средств обеспечения участия в процедуре аукциона.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».