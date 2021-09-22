Аналитик Митрахович прокомментировал получение PGNiG права участвовать в сертификации СП-2

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что польская компания PGNiG получила право на участие в процедуре сертификации «Северного потока — 2».

«Я не скрою, несколько удивительным для меня было, что эта заявка была удовлетворена... Хотя эта информация (об удовлетворении заявки. — RT) — это информация самой PGNiG, немцы пока её не подтверждали. Наверное, подтвердят в ближайшее время, но показательно, что об этом Польша сама успевает рассказать раньше, чем Германия», — уточнил Митрахович.

По его мнению, здесь могут быть «определённые нюансы».

Например, как объяснил эксперт, польская компания может иметь наблюдательные полномочия или консультационные без права решающего голоса.

«Я не исключаю, что так ситуация может развиваться. В целом, конечно, это неприятно, что откровенный противник «Северного потока — 2» будет допущен в каком-то статусе. Я думаю, что всё равно решение будет принимать немецкий газовый регулятор. Я думаю, что главным, кого будут слушать чиновники Федерального сетевого агентства, будет не Польша, это будет новое правительство Германии... Я думаю, что наличие самой PGNiG будет создавать определённые сложности для нас с точки зрения, что они будут мешать бюрократам принимать решение в пользу проекта, всячески будут об этом трещать публично», — заключил он.

Ранее сообщалось, что PGNiG получила право на участие в процедуре сертификации Федеральным сетевым агентством Германии оператора «Северного потока — 2».

Как считают в PGNiG, оператор Nord Stream 2 AG не соответствует предъявляемым требованиям.