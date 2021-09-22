Специалист прокомментировал предложение ЦБ усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

Управляющий RTM Group Евгений Царёв прокомментировал предложение ЦБ усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы.

«Сегодня в России из условно не покрытых особым специальным регулированием банковских операций не осталось почти ничего. Как раз пополнение банковского счёта наличными денежными средствами до недавнего времени не находилось под пристальным контролем регулятора, и можно было в банкоматах пополнять крупными суммами один и тот же счёт без проблем», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, мера, предложенная Центробанком, выглядит логично: регулятор видит определённые риски, поскольку речь может идти, например, о незаконных доходах.

Согласно данным ЦБ, в II квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей.

Только 7,4% украденных денег было возвращено банками.