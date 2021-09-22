Набиуллина заявила о необходимости снизить инфляцию и инфляционные ожидания в России

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Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила о необходимости снизить инфляцию и инфляционные ожидания как можно скорее.
Набиуллина заявила о необходимости снизить инфляцию и инфляционные ожидания в России
  • РИА Новости

«Когда люди ждут роста инфляции, они начинают больше тратить, меньше сберегать, боясь, что деньги обесценятся, делают крупные покупки даже в кредит, ожидая, что нужные им товары подорожают. И это само по себе толкает инфляцию вверх. Поэтому мы должны обязательно снизить инфляцию и инфляционные ожидания как можно скорее, не дать раскрутиться инфляционной спирали», — цитирует её ТАСС.

Ранее Набиуллина заявляла, что быстрый рост необеспеченного потребительского кредитования «разгоняет инфляцию» в России.

22 сентября сообщалось, что Минэкономразвития в консервативном прогнозе ожидает инфляцию в России по итогам 2021 года на уровне 6%.

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