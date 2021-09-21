ОКБ: спрос на ипотеку в России снизился на 4% в августе

В августе 2021 года россияне оформили 135 тыс. ипотечных кредитов, что на 4% меньше по сравнению с июлем и на 22% по сравнению с июнем, заявили в Объединённом кредитном бюро (ОКБ).

Об этом сообщает газета «Известия».

Наибольшее снижение спроса отмечено в Москве, Воронежской области, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Нижегородской области.

Число выданных банками ссуд на покупку жилья в августе 2021 года по сравнению с августом 2020-го снизилось на 14%. Вместе с тем за первые восемь месяцев 2021-го выдачи остаются рекордными. В январе — августе россияне взяли 1,17 млн кредитов (+26% за год).

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.