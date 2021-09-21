Решетников: текущий курс рубля недооценён

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития России считает несколько недооценённым текущий курс рубля.

«Курс рубля на текущий год — в среднем 73,6 рубля за доллар. По нашей оценке, текущий курс несколько недооценён… Мы ожидаем некоторого укрепления курса рубля в конце текущего — начале следующего года», — приводит ТАСС слова Решетникова.

Он отметил, что «начиная с 2023 года он будет постепенно ослабевать в соответствии с разницами индексов-дефляторов у нас и в странах — торговых партнёрах».

Ранее аналитик финансовой группы «ФИНАМ» Анна Зайцева рассказала о факторах, ослабляющих российскую валюту, и дала прогноз курса рубля на предстоящую неделю.