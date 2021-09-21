Финансовый аналитик Зайцева назвала факторы ослабления рубля

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Аналитик финансовой группы «ФИНАМ» Анна Зайцева рассказала о факторах, ослабляющих отечественную валюту, и дала прогноз курса рубля на предстоящую неделю.
Финансовый аналитик Зайцева назвала факторы ослабления рубля
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

В частности, в этом контексте специалист упомянула о предстоящем заседании представителей Федеральной резервной системы США 21—22 сентября и о ситуации на нефтяном рынке.

В то же время Зайцева назвала факторы, которые остаются на стороне рубля. Например, на октябрьском заседании Банка России вероятно ещё одно повышение ключевой ставки (по некоторым оценкам, до 7%).

«С учётом всего сказанного мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс USD/RUB будет колебаться преимущественно в диапазоне 72,5—74», — заявила Зайцева.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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