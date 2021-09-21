МЭА призвало Россию увеличить поставки газа в Европу

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Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Россию увеличить поставки газа в Европу.
МЭА призвало Россию увеличить поставки газа в Европу
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«Судя по имеющейся информации, Россия выполняет обязательства своих долгосрочных контрактов с европейскими партнёрами, но экспорт газа в Европу снизился по сравнению с уровнем 2019 года. МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа в Европе и обеспечить заполнение хранилищ до необходимого уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону», — говорится в заявлении.

Как отмечает МЭА, Европа предстоящей зимой может «столкнуться со стресс-тестами» в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня.

По мнению агентства, увеличение поставок газа Европе со стороны России могло бы положительно повлиять на репутацию российской стороны.

«Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надёжного поставщика на европейский рынок», — отмечается в сообщении.

Ранее советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что в случае холодной зимы в отдельных регионах Европы для отопления домов может не хватить газа.

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