Мишустин призвал готовиться к сокращению использования углеводородов в мире

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа и угля в мире.
Мишустин призвал готовиться к сокращению использования углеводородов в мире
  • РИА Новости

«Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля», — цитирует его ТАСС.

По его словам, России нужно повышать энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику, строить соответствующую инфраструктуру.

Такое заявление он сделал на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в вопросе формирования топливной политики не должна идти по пути Запада. Он подчеркнул, что Российская Федерация может учитывать тренды в этой отрасли, однако не должна лишаться «естественных преимуществ».

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