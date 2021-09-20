Заммэра Ефимов отметил рост экспорта со стороны резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва»

Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов заявил, что объём экспорта со стороны резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2021 году более чем в три раза превысил показатели 2019 и 2020 годов.

Об этом сообщает НСН.

«За первые шесть месяцев 2021 года он (объём экспорта. — RT) составил 523 млн рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (159,4 млн рублей) и в 3,4 раза — показатель первого полугодия 2019 года, когда объём экспорта резидентов составлял 154,5 млн рублей», — уточнил Ефимов.

По его словам, наибольший объём экспорта — 70% — обеспечивают производители микроэлектроники. За первое полугодие 2021 года они продали товаров на общую сумму 365,7 млн рублей.

Продукция резидентов столичной ОЭЗ поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, а также в Египет, Турцию, Израиль, США, Канаду.

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