Заммэра Ефимов отметил рост экспорта со стороны резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«За первые шесть месяцев 2021 года он (объём экспорта. — RT) составил 523 млн рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (159,4 млн рублей) и в 3,4 раза — показатель первого полугодия 2019 года, когда объём экспорта резидентов составлял 154,5 млн рублей», — уточнил Ефимов.
По его словам, наибольший объём экспорта — 70% — обеспечивают производители микроэлектроники. За первое полугодие 2021 года они продали товаров на общую сумму 365,7 млн рублей.
Продукция резидентов столичной ОЭЗ поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, а также в Египет, Турцию, Израиль, США, Канаду.
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