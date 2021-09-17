Товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки вырос на 54,4% в первом полугодии
- © Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Страны Латинской Америки мы выделяем как одно из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, даже несмотря на серьёзную удалённость регионов друг от друга», — сказал Ефимов.
Как отметил заммэра, в первом полугодии московский несырьевой неэнергетический экспорт в регион составил $212,58 млн, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2020-го.
По итогам шести месяцев столица нарастила поставки в Латинскую Америку пластмасс и изделий из них, расфасованных лекарств, диагностических реагентов и моющих средств.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани между столицами Татарстана и Молдавии подписан протокол о намерениях по установлению дружественных отношений.