Миллер прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.
Миллер прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе
  • Reuters

Он отметил, что «цены в Европе побили уже все возможные рекорды».

«И, может быть, даже ещё в ближайшее время побьют и те, которые уже достигли», — цитирует ТАСС Миллера.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

Песков отметил, что, «безусловно, скорейший ввод «Северного потока — 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе на спотовом рынке».

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