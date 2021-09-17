Набиуллина прокомментировала отмену рейтинга Doing Business

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отменённый рейтинг Doing Business сыграл позитивную роль для экономики России, но он не являлся единственным индикатором.
Набиуллина прокомментировала отмену рейтинга Doing Business
  • РИА Новости

«Что касается конкретно рейтинга Doing Business, то для правительства это был один из индикаторов, но это не единственный индикатор. Показатели рейтинга Doing Business позволяли ориентировать правительство на те точки, над которыми можно работать. В этом смысле он сыграл позитивную роль, но, безусловно, это не единственное мерило. Любой рейтинг не может быть единственным мерилом», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

Она отметила, что ЦБ аккуратно относится к применению рейтингов в регулировании.

Накануне стало известно, что Всемирный банк отказался от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business, оценивающих простоту осуществления предпринимательской деятельности в разных странах мира.

Отмечается, что это связано с информацией о нарушениях при составлении в недавнем прошлом ряда данных отчётов. 

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