Всемирный банк прекратит готовить доклады Doing Business

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Всемирный банк отказался от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business, оценивающих простоту осуществления предпринимательской деятельности в разных странах мира.
Всемирный банк прекратит готовить доклады Doing Business
  • Reuters

«Руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить (подготовку и публикацию) доклада Doing Business», — приводит ТАСС пресс-релиз Всемирного банка.

Отмечается, что это связано с информацией о нарушениях при составлении в недавнем прошлом ряда данных отчётов. 

Ранее во Всемирном банке сообщили, что финансовая организация не может оказать властям Сальвадора поддержку в вопросе признания биткоина официальным платёжным средством в республике.

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