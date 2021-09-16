Всемирный банк прекратит готовить доклады Doing Business

Всемирный банк отказался от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business, оценивающих простоту осуществления предпринимательской деятельности в разных странах мира.

«Руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить (подготовку и публикацию) доклада Doing Business», — приводит ТАСС пресс-релиз Всемирного банка.

Отмечается, что это связано с информацией о нарушениях при составлении в недавнем прошлом ряда данных отчётов.

Ранее во Всемирном банке сообщили, что финансовая организация не может оказать властям Сальвадора поддержку в вопросе признания биткоина официальным платёжным средством в республике.