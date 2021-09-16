Чижов заявил, что рост цен на газ в Европе может ускорить процедуры по запуску СП-2

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Рост цен на газ в Европе может содействовать скорейшему введению в эксплуатацию «Северного потока — 2». Такое мнение выразил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов заявил, что рост цен на газ в Европе может ускорить процедуры по запуску СП-2
  • Reuters

«Не на сам проект, а на те бюрократические процедуры, думаю, повлияет. Надеюсь, что положительно, то есть они будут ускорены. Хотя, как вы понимаете, в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает «руку Кремля» и попытку таким образом навязать «Северный поток — 2», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ростом цен на газ в Европе.

Песков отметил, что «безусловно, скорейший ввод «Северного потока — 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке».

15 сентября цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку $950 за 1 тыс. кубометров.

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