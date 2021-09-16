Аналитик Пикин объяснил снижение цены газа в Европе до $735 за тысячу кубометров
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По его словам, «$970 — это, конечно, была перегретая цена».
«Она с реальной конъюнктурой не была так связана, но некая перегретость цены, и поэтому она неизбежно должна была снизиться. Но ключевая причина, почему это случилось, — это возобновление поставок газа из Норвегии. Там были профилактические ремонты, норвежцы заявили, что будут активно продавать газ. Это и явилось спусковым крючком, то есть появился на рынке дополнительный объём газа», — пояснил Пикин.
Он также отметил, что рынок газа «суперволатильный».
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе снизилась до $735 за 1 тыс. кубометров.
Общее падение цены на газ за день составляет уже 15%.
15 сентября цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку $950 за 1 тыс. куб. м.