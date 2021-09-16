Аналитик Пикин объяснил снижение цены газа в Европе до $735 за тысячу кубометров

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена на газ на фьючерсном рынке Европы снизилась до $735 за 1 тыс. куб. м после того, как днём ранее достигала рекордных $970 за 1 тыс. куб. м.

По его словам, «$970 — это, конечно, была перегретая цена».

«Она с реальной конъюнктурой не была так связана, но некая перегретость цены, и поэтому она неизбежно должна была снизиться. Но ключевая причина, почему это случилось, — это возобновление поставок газа из Норвегии. Там были профилактические ремонты, норвежцы заявили, что будут активно продавать газ. Это и явилось спусковым крючком, то есть появился на рынке дополнительный объём газа», — пояснил Пикин.

Он также отметил, что рынок газа «суперволатильный».

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе снизилась до $735 за 1 тыс. кубометров.

Общее падение цены на газ за день составляет уже 15%.

15 сентября цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку $950 за 1 тыс. куб. м.