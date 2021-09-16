Цена газа в Европе снизилась до $735 за тысячу кубометров
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.
Общее падение цены на газ за день составляет уже 15%.
15 сентября цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку $950 за 1 тыс. куб. м.
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.
Подробнее о ситуации на рынке газа в Европе — в материале RT.