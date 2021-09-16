Цена газа в Европе снизилась до $735 за тысячу кубометров

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Цена на газ на фьючерсном рынке Европы снизилась до $735 за 1 тыс. куб. м после того, как днём ранее достигала рекордных $970 за 1 тыс. куб. м.
Цена газа в Европе снизилась до $735 за тысячу кубометров
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Общее падение цены на газ за день составляет уже 15%.

15 сентября цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку $950 за 1 тыс. куб. м.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ценами на газ в Европе.

Подробнее о ситуации на рынке газа в Европе — в материале RT.

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