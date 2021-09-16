«Газпром» и ЛУКОЙЛ создают СП для разработки нефтегазового кластера в ЯНАО

«Газпром» и ЛУКОЙЛ создают совместное предприятие для разработки крупного нефтегазового кластера в Ямало-Ненецком автономном округе. Соглашение об этом подписали председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Совместное предприятие создаётся на базе «Меретояханефтегаза» — дочерней компании «Газпром нефти».

Как уточнили в «Газпроме», ядром нового центра добычи станет Тазовское месторождение, которое ввели в эксплуатацию в июне.

Также в периметр деятельности предприятия войдёт разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений, а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков.

«Совокупные геологические запасы нового кластера составляют более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. м газа», — заявили в компании.

15 сентября «Газпром» сообщил, что за восемь с половиной месяцев в 2021 году компания, по предварительным данным, добыла 357,7 млрд куб. м газа — на 17,8% (53,9 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

На внутренний рынок «Газпром» нарастил поставки на 14,8% (на 21,3 млрд куб. м).