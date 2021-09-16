ТАСС: Минфин обсудил с металлургами изменение налогообложения отрасли

Минфин России в ходе совещания 16 сентября обсудил с представителями металлургических компаний и производителями удобрений изменение налогообложения отрасли.

Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к участникам совещания.

По его словам, в рамках основного варианта, который рассматривает Минфин, предлагается повысить ставку НДПИ до 6%.

«Основной механизм, который сейчас рассматривается, — это привязка НДПИ к мировым ценам на сырьё», — сказал собеседник агентства.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний в сфере металлургической промышленности будет повышен с 2022 года.

Российский лидер напомнил, что правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства планируют направить «в стройку, в том числе и в строительные материалы».