Россияне берут рекордное число кредитов наличными третий месяц подряд

Рекорд по количеству кредитов наличными обновляется в России третий месяц подряд, сообщило Объединённое кредитное бюро (ОКБ). Так, в июне банки выдали 1,67 млн кредитов, в июле — 1,69 млн, а в августе — 1,82 млн.

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на ОКБ, августовский показатель вырос по сравнению с июльским на 7,7%, а по сравнению с августом 2020 года — на 28,2%.

Отмечается, что всего с января заёмщикам выдали на 40% больше кредитов наличными, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост выдач по сравнению с прошлым месяцем, по данным специалистов, произошёл в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович отметил, что россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. По его словам, это связано с периодом отпусков и другими сезонными факторами, например, подготовкой к учебному году.

Ранее RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), что среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика в августе 2021 года составило 2,1.