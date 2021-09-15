Россияне берут рекордное число кредитов наличными третий месяц подряд
- РИА Новости
Как передаёт Интерфакс со ссылкой на ОКБ, августовский показатель вырос по сравнению с июльским на 7,7%, а по сравнению с августом 2020 года — на 28,2%.
Отмечается, что всего с января заёмщикам выдали на 40% больше кредитов наличными, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольший рост выдач по сравнению с прошлым месяцем, по данным специалистов, произошёл в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве.
Гендиректор ОКБ Артур Александрович отметил, что россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. По его словам, это связано с периодом отпусков и другими сезонными факторами, например, подготовкой к учебному году.
Ранее RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), что среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика в августе 2021 года составило 2,1.