Цена на газ в Европе впервые превысила $900 за тысячу кубометров
- Reuters
Как передаёт Интерфакс, стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже достигла €75,565 за МВт·ч, или $923 за 1 тыс. кубометров.
Эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News высказал мнение, что причиной роста цен в Европе стал дефицит сжиженного природного газа.
В свою очередь, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с RT отметил, что трейдеры накручивают цену на биржевых площадках из-за опасений, что в подземных хранилищах мало газа и зимой его может не хватать.