Цена на газ в Европе впервые превысила $900 за тысячу кубометров

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку в $900 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

Как передаёт Интерфакс, стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже достигла €75,565 за МВт·ч, или $923 за 1 тыс. кубометров.

Эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News высказал мнение, что причиной роста цен в Европе стал дефицит сжиженного природного газа.

В свою очередь, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с RT отметил, что трейдеры накручивают цену на биржевых площадках из-за опасений, что в подземных хранилищах мало газа и зимой его может не хватать.