Аналитик Правосудов объяснил рост цены газа в Европе

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров.

«Есть опасения, что в подземных хранилищах мало газа и, соответственно, зимой его может не хватать, — из-за этого трейдеры накручивают цену на биржевых площадках. Но при этом понятно, что зима может быть тёплой и большое количество газа в хранилищах просто может не понадобиться», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас наблюдается «нездоровый ажиотаж» и раздувается цена, что уже привело сокращению потребления газа.

«Понятно, что эти совершенно нездоровые цены не характерны для третьего квартала... Когда они дождутся каких-нибудь сигналов, тогда можно это раскручивание прекратить: допустим, кто-то увеличил производство для поставки газа на рынок. Например, «Газпром» скажет, что они закачали достаточно газа в свои подземные хранилища, теперь увеличивают поставки, или открывается «Северный поток — 2» — соответственно, есть ожидания увеличения поставок... Или, например, сообщение синоптиков о том, что зима будет аномально тёплой, газа понадобится мало, —трейдеры начнут играть на понижение», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров.