Цена газа в Европе превысила рекордные $800 за 1 тысячу кубометров

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Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена газа в Европе превысила рекордные $800 за 1 тысячу кубометров
  • Reuters

Как пишет ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $801,2 за 1 тыс. куб. м.

13 сентября цена на газ в Европе преодолела отметку $760 за 1 тыс. кубометров.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Известиями» сделал прогноз, что рост цен на газовые фьючерсы в Европе может продолжиться.

Среди факторов роста он назвал влияние азиатского рынка с повышенным спросом на газ и заполняемость европейских хранилищ, содержимое которых находится на исторических минимумах в преддверии зимы.

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