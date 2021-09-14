Цена газа в Европе превысила рекордные $800 за 1 тысячу кубометров
- Reuters
Как пишет ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $801,2 за 1 тыс. куб. м.
13 сентября цена на газ в Европе преодолела отметку $760 за 1 тыс. кубометров.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Известиями» сделал прогноз, что рост цен на газовые фьючерсы в Европе может продолжиться.
Среди факторов роста он назвал влияние азиатского рынка с повышенным спросом на газ и заполняемость европейских хранилищ, содержимое которых находится на исторических минимумах в преддверии зимы.