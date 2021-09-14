Аналитик прокомментировал рост цены газа в Европе

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал сообщение о том, что цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров.

«Цены растут — это логично, потому что в подземных хранилищах в Европе недостаточный уровень запасов. Риски есть, что зима может повториться и, как предыдущая, будет аномально холодной. Естественно, стараются закачать как можно больше газа», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, с другой стороны, закачивать газ не хотят из-за высокой цены — хотят дождаться оптимальных уровней.

Эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News, со своей стороны выразил мнение, что причиной роста цен в Европе стал дефицит сжиженного природного газа.

«Основной фактор — то, что в Азии цены ещё выше. Дефицит возникает из-за того, что СПГ идёт в Азию. Производитель всегда отправляет туда, где можно заработать деньги, — это нормально», — пояснил он.

По его словам, дополнительным фактором стало то, что подземные газовые хранилища в Европе оказались почти пустыми.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров.