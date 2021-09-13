ЦБ начнёт тестировать платформу цифрового рубля в январе 2022 года
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый регулятор.
«Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года», — отметили в ЦБ.
По данным Центробанка, в настоящее время идёт активная разработка платформы.
«Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля», — добавили в Банке России.
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с Nation News рассказал подробности о цифровом рубле.