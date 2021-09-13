Аналитик Разуваев рассказал подробности о цифровом рубле

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев рассказал подробности о цифровом рубле.

«Это законное государственное денежное средство. Люди к этому должны относиться так же, как к банковским картам. В своё время их не было, потом они стали появляться. Аналогично появится и цифровой рубль», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, третья форма российских денег будет в первую очередь интересна предпринимателям Евразийского экономического союза.

Кроме того, отметил Разуваев, для граждан это ещё одна возможность оплачивать сделки, транзакции.

«Это новация, высокие технологии. Думаю, цифровой рубль займёт свою нишу, люди будут пользоваться», — добавил эксперт.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.