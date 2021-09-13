Специалист по энергетике высказался об окончании строительства «Северного потока — 2»

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Руководитель центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко высказался об окончании строительства «Северного потока — 2».
Специалист по энергетике высказался об окончании строительства «Северного потока — 2»
  • Reuters

«В конце прошлой недели глава «Газпрома» Алексей Миллер официально объявил, что газопровод «Северный поток — 2» полностью достроен. Важность этого события трудно переоценить. Проект практически с самого начала реализации стал важным фактором международных отношений и своеобразным барометром в мировой политике», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, начало работы газопровода будет означать начало нового этапа в отношениях России и Европы и на первый план выйдут экономические интересы Германии и Австрии — стран, экономика которых получит новый импульс в развитии с прямым доступом к российскому газу.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

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